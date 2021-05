Valanghe nel bellunese: due scialpinisti feriti

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Questa mattina, nel bellunese, due valanghe hanno travolto degli scialpinisti, che parrebbero comunque in buone condizioni.

Il primo fenomeno si è verificato questa mattina alle 9, quando una valanga si è staccata dalla Tofana di Rozes, circa 200 metri sopra il Rifugio Giussani. Al momento della slavina, diversi scialpinisti erano sul posto: tra loro, una donna è stata travolta. Una volta lanciato l’allarme, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore si è diretto sul posto, individuando la sciatrice, cui è stato prestato soccorso per i traumi riportati.

La seconda slavina è invece caduta alle 10.40: la centrale del Suem, allertata da alcuni testimoni, è dovuta intervenire sul Passo della Sentinella, dove uno scialpinista è stato trascinato a valle dalla valanga. Sul posto, l’elicottero Pelikan ha individuato la persona, fortunatamente rimasta sopra la neve. Una volta imbarellata la vittima per i possibili traumi riportati, è stata trasportata all’ospedale di Brunico.

In entrambe le circostanze, si sono messe all’opera le squadre del Soccorso Alpino e del Sagf, munite di unità cinofile per verificare che non ci siano stati altri coinvolti nelle due valanghe.