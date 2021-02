Vaccini nel mondo: Italia oltre il 30° posto sotto la media della lentissima Unione Europea

Ecco i dati (relativi al 20 febbraio) estrapolati da ourworldindata.org, sito internazionale che raccoglie anche i dati ufficiali sui diversi aspetti della lotta al covid. Escludendo Paesi relativamente piccoli, per dosi somministrate ogni 100 abitanti (quindi non chi ha ricevuto la completa vaccinazione) rimane in testa Israele ed il Regno Unito, partito per primo in Europa è nettamente avanti rispetto ai Paesi dell’Unione Europea. Lo stesso vale per Stati Uniti e Cile. Il primo dei Paesi dell’UE è la Danimarca, con più di 8 dosi ogni 100 abitanti. La media europea è di 6.67. La media dell’UE è di 5.86

L’Italia è sotto Islanda, Polonia, Portogallo, Grecia, Slovacchia, Ungheria, Estonia, Finlandia, Germania, Svezia, Belgio, Francia. L’Italia è sotto la media dell’UE a 5.61