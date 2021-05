Vaccini Ulss 8 – Liberi 2300 posti per i 40-59 anni nel Vicentino

Alla luce delle nuove consegne di dosi previste per i prossimi giorni,

l’ULSS 8 Berica ha creato ulteriori posti nelle agende di prenotazione

Dopo alcuni giorni di “tutto esaurito” nelle agende di prenotazione per la vaccinazione anti-Covid, sulla base delle nuove consegne previste, nella giornata di oggi l’ULSS 8 Berica ha creato ulteriori 2.300 posti per la fascia di età 40-59 anni, con le prime disponibilità già da martedì 1 giugno.

«Invitiamo chi non aveva trovato posto negli ultimi giorni a riprovare a prenotarsi – sottolinea il dott. Salvatore Barra, Direttore Sanitario dell’ULSS 8 Berica -. Il nostro obiettivo è accelerare la vaccinazione in queste fasce di età, anche in considerazione della probabile ulteriore apertura della campagna prossimamente anche a ulteriori fasce di utenza».

Per quanto riguarda la percentuale di copertura, in ULSS 8 Berica la campagna di vaccinazione ha già raggiunto il 45,2% dei cittadini tra i 50-59 anni e il 16% tra i 40-49 anni, percentuale che arriva rispettivamente al 75% e 58% considerando anche gli utenti già prenotati; per i 70-79 anni e gli over 80, invece, la campagna si è virtualmente già conclusa rispettivamente con l’86,7% e il 99,5%.