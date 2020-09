Va con prostituta e viene derubato: chiama i carabinieri

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Un uomo di 56 anni veronese ha allertato i carabinieri di Vicenza la scorsa notte intorno a mezzanotte e mezza, da via Zampieri, zona Mercato Nuovo a Vicenza. Ha raccontato di essere stato con una prostituta in zona Industriale e di averla poi riaccompagnata a casa, riferendo poi di essersi accorto che gli mancava il portafogli, con all’interno circa 200 euro.

Non solo la prostituta, se trovata, rischia la denuncia, ma anche la ‘vittima’ può essere indagata per favoreggiamento della prostituzione, per averla riaccompagnata.