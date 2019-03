Una serata per scoprire il Nordic Walking

Venerdì 29 marzo alle ore 20:30 presso la Sala Civica Corte delle Filande di Montecchio Maggiore, l’ associazione sportiva dilettantistica Nordic Walking con sede a Montecchio Maggiore in collaborazione con A.N.D.O.S e ULSS 8 Berica, con il patrocinio del comune di Montecchio Maggiore, organizza un’interessante serata aperta liberamente alla cittadinanza con l’intenzione di promuovere questa disciplina sportiva, sempre più apprezzata, salutare e socializzante e per offrire anche qualcosa in più a tutti i camminatori. I benefici di una passeggiata con i bastoncini sono molteplici: la camminata permette l’abbassamento della pressione arteriosa, mantiene il cuore in salute, rilassa corpo e mente, aiuta a perdere peso ed è salutare e anti stress. La serata sarà moderata dalla giornalista Antonella Fadda e interverranno diversi relatori.