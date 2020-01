Un vicentino vola ad Abu Dhabi con la sua start-up sulla sostenibilità ambientale

Un vicentino e la sua startup innovativa al Climate Innovation Exchange. Leonardo Alberto Dal Zovo, cofondatore di Studiomapp, ha presentato in questa cornice il progetto di monitoraggio delle infrastrutture per il settore energia. L’evento del Climate Innovation Exchange, lanciato per la prima volta nel 2018, fa parte di una serie di iniziative all’interno del World Future Energy Summit e della Abu Dhabi Sustainability Week, che si è svolta dall’11 al 18 gennaio. Una serie di eventi messi in campo dal Ministero dei Cambiamenti Climatici e dell’Ambiente degli Emirati Arabi Uniti per trovare e finanziare soluzioni innovative alle sfide poste dai cambiamenti climatici. La startup del quarantenne vicentino è stata anche ricevuta in Ambasciata da Nicola Lener, Ambasciatore d’Italia presso gli Emirati, e da una delegazione ICE dell’Agenzia di Dubai in visita alla fiera.

Dal Zovo ha preso parte al panel dedicato a Sostenibilità e Spazio, perché da tempo con Studiomapp si occupa di supportare aziende private e istituzioni pubbliche a raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delineati nell’Agenda 2030 dell’ONU. La sua è infatti dell’unica startup italiana i cui risultati sono stati ufficialmente riconosciuti nel report “Digital with purpose”, redatto da Deloitte e GeSI e presentato ufficialmente alle Nazioni Unite durante l’ultima Assemblea Generale a New York.

“È stata un’occasione molto importante per conoscere istituzioni emiratine e aprirsi ad un mercato in forte crescita e con una grande propensione all’innovazione, in particolare nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale e dell’attenzione alle sfide relative ai cambiamenti climatici” – commenta Leonardo Dal Zovo, fondatore di Studiomapp assieme ad Angela Corbari. “Anche le istituzioni italiane sono molto attive in zona per promuovere e supportare le realtà italiane, come testimoniato dagli incontri che abbiamo avuto con l’Ambasciatore d’Italia Nicola Lener e una delegazione dell’ICE, anche in vista dell’EXPO 2020 che inizierà ad Ottobre a Dubai. Ci auguriamo che sempre più, anche in Italia, le società dell’energia e le utilities perseguano la stessa strada dell’innovazione sostenibile, supportati anche dalle startup, per favorire la loro competitività ed eccellenza a livello internazionale.”

Nella foto: Leonardo Alberto Dal Zovo cofondatore di Studiomapp con Sua Eccellenza Dott Thani-bin-Ahmed-Al-Zeyoudi Ministro dei Cambiamenti Climatici e dell’ambiente degli Emirati Arabi Uniti