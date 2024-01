Gusto, bellezza e relax per un San Valentino perfetto all’Hilton Molino Stucky Venice

San Valentino è alle porte e la città di Venezia è la meta d’amore per eccellenza: con i suoi ponti, i suggestivi vicoli e i pittoreschi canali è da sempre la città più amata dalle coppie. l’Hilton Molino Stucky Venice, l’iconico hotel situato sulle rive dell’isola della Giudecca, è pronto ad accogliere i suoi ospiti e stupirli con le esperienze speciali ideate per il momento più romantico dell’anno.

La Suite Presidenziale è un esclusivo nido d’amore, con i suoi spazi ampi e suggestivi, la sua eleganza sussurrata, il calore e il fascino dell’interior decoration reso unico dalla magnifica vista su Venezia. La torretta, cui si accede in esclusiva dalla suite, è uno dei punti più alti della laguna, ed è senza alcun dubbio il luogo più romantico della città. Gli ospiti vengono accolti da un calice di prosecco accompagnato da fragole, e dopo un momento di relax nelle stanze e nei saloni, potranno indulgere nella zona wellness privata della suite, concedendosi un momento di benessere nella jacuzzi e un meraviglioso massaggio di coppia. La scelta è tra il “Romanticismo Veneziano” – un massaggio di coppia a base di olio energizzante di crusca e mandorle dolci- e il massaggio di coppia con olio caldo rigenerante ed antistress – un piacevole mix di profumi inebrianti con note di pino marittimo e limone che aiutano a rilassare la muscolatura e a togliere le tensioni dalle tempie. Un’esperienza veramente unica, per regalarsi momenti di felicità in una suite dal fascino raro e dalla bellezza assoluta.

Momenti di benessere non solo in suite ma anche in spa: L’eforea offre un’esperienza romantica, in cui gli ospiti potranno scegliere il trattamento preferito, da vivere in una cabina resa ancora più accogliente da petali di rosa e cioccolatini a forma di cuore. A completare la magia di questo momento speciale, la coppia di innamorati potrà privatizzare la spa per avere in esclusiva la zona benessere, con la jacuzzi, la sauna e il bagno turco, per prendersi cura di sé e della persona amata in perfetta mindfullness.

Al calar del sole, nella magica ora in cui Venezia si tinge di rosso, Lo Skyline Rooftop Bar accoglie gli innamorati per l’aperitivo ideale, con la vista mozzafiato sulla Serenissima e con il lento fluire delle barche lungo il Canale della Giudecca. Questa scenografia unica al mondo sarà accompagnata dai due cocktail speciali di San Valentino: il dolce Cupid’s Elixir con tequila, lime, cocco syrup, granatina syrup, succo di pompelmo albume d’uovo, servito con cioccolata bianca al lampone e il piccante, Chocolate Passion con pepper vodka, baileys, cioccolato liquido, bitter al cioccolato, tabasco e zucchero, servito con cioccolata fondente al peperoncino.

Una cena romantica è un elemento imprescindibile nella festa degli innamorati, e il Ristorante Aromi stupisce i suoi ospiti con un menu speciale, ideato dall’executive chef Ivan Fargnoli. La magia della serata inizia con il Rocher di foie gras e cioccolato Valrhona 70%, e continua in una sinfonia di sapori con il Carpaccio di cefalo, caviale, salsa allo yuzu e misticanza, con la Zuppa D’astice con scampo spadellato e con il Merluzzo glacier 51, acqua di rose al lemon grass, castagne d’acqua e cavolfiore giallo. Il dessert è un’apoteosi di dolcezza: Variazione di lampone, formaggio di capra, yogurt e cioccolato bianco. L’indimenticabile serata avrà come colonna sonora il delicato tocco del violino, che accompagnerà gli innamorati per tutta la durata della cena.

Una festa degli innamorati speciale con le esperienze uniche dell’Hilton Molino Stucky Venice, per sugellare in bellezza e armonia il proprio amore nella città più romantica del mondo.