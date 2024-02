Ad Dal Pozzo con la divisione Ottagono conquista Klimahouse

Si è conclusa l’esperienza di AD Dal Pozzo a Klimahouse 2024, la manifestazione di Fiera Bolzano punto di riferimento in Italia per la sostenibilità in edilizia. Più di 1000 professionisti – tra cui il designer Compasso d’Oro Marc Sadler – hanno manifestato interesse verso il sistema costruttivo in acciaio promosso da Ottagono, la divisione di AD Dal Pozzo dedicata alla Green Architecture: uno strumento rivoluzionario per innovare il settore dell’architettura e migliorare la vita delle persone.

PROGETTARE LA CASA DEL FUTURO

L’azienda ha presentato il suo innovativo sistema costruttivo in acciaio, che coniuga al meglio sostenibilità, flessibilità e performance. L’utilizzo di materiali 100% sostenibili e riciclabili garantisce un minor impatto ambientale rispetto alle soluzioni tradizionali. Inoltre, offre la massima libertà di progettazione: con il sistema di Ottagono, è possibile realizzare edifici di qualsiasi forma e design con precisione millimetrica. L’utilizzo di acciaio ad alta resistenza conferisce alle strutture una maggiore sicurezza e resistenza antisismica. Il peso del materiale è inoltre inferiore del 20-30% rispetto alla carpenteria tradizionale, garantendo un edificio più leggero e performante.

Altro punto di forza è la rapidità di esecuzione. I tempi di costruzione sono ridotti di 1/3 rispetto alla media del mercato: grazie all’elevata prefabbricazione dei componenti e all’estrema precisione del sistema, il cantiere può essere completato in soli 150 giorni, offrendo un notevole vantaggio in termini di tempi e costi, con sprechi ridotti fino a 10 volte rispetto alle soluzioni tradizionali.

OTTAGONO A KLIMAHOUSE: UN SUCCESSO

Il successo della fiera è stato reso possibile grazie allo stand interamente costruito in acciaio, dal design innovativo e sostenibile, ma anche grazie al supporto dell’Università IUAV di Venezia e dei brand partner di Ottagono, tutte eccellenze nel campo dell’architettura sostenibile: Lapitec, produttore dell’unica pietra sinterizzata certificata al mondo, materiale minerale 100% naturale; Listone Giordano, leader mondiale nella produzione di pavimenti in legno, disegnati dai migliori designer; Senini, azienda produttrice di isolanti sostenibili come la tecnocanapa traspirante; Barausse, produttore di sistemi di apertura, partizione e rivestimento di design; Rbm More, azienda di sistemi integrati per il wellbeing climatico; Terawall, produttore di isolanti acustici e ignifughi ad alta tecnologia.

«Oggi non tutti conoscono l’acciaio come possibile soluzione per costruire case sostenibili. La nostra division Ottagono si propone di superare i limiti architettonici e di design dei sistemi costruttivi tradizionali con una tecnologia innovativa per il settore della bioedilizia», afferma l’Arch. Gionata Dal Pozzo, CEO di AD Dal Pozzo. «Per questo motivo promuoviamo il concetto di neo-edilizia, basato sull’utilizzo del sistema costruttivo in acciaio sagomato a freddo integrato a materiali rigenerativi, capace di offrire numerosi vantaggi oltre alla sostenibilità ambientale, tra cui la flessibilità architettonica e la rapidità di esecuzione: vogliamo costruire edifici ad alto contenuto di design in chiave green».

UNA RETE DI ECCELLENZE PER L’ARCHITETTURA SOSTENIBILE

Con l’Università IUAV di Venezia, rappresentata dalla Prof.ssa Maria Antonia Barucco, Ottagono ha organizzato una conferenza nell’ambito di Klimahouse – “La casa del futuro: il sistema in acciaio e tecnocanapa per un design senza limiti” – che ha trasmesso ai più di 70 progettisti partecipanti la passione per l’innovazione e la sostenibilità del sistema costruttivo in acciaio sagomato a freddo. Particolare attenzione è stata posta al tema della collaborazione tra professionisti e aziende. Solo una rete di competenze, infatti, può essere adatta a gestire le diverse fasi del processo architettonico che ha l’obiettivo di costruire in modo bello e sostenibile.

Il sistema creato da Ottagono va in questa direzione, unendo l’ingegno e la passione di diverse aziende. Ognuna, attraverso i propri prodotti e le proprie tecnologie, ha contribuito a esprimere una visione comune, amplificando così il cambiamento culturale nel modo in cui si progettano e si costruiscono gli edifici oggi. L’obiettivo della divisione Ottagono by AD Dal Pozzo è quello di promuovere una rete di eccellenze che presentino al pubblico un sistema costruttivo completo e performante per realizzare edifici ad alto contenuto di design in chiave green.

Il prossimo appuntamento fieristico è al Fuorisalone di Milano, dal 16 al 21 Aprile, dove Ottagono sta lavorando con uno dei più importanti brand del design per realizzare un nuovo progetto green.