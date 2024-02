Gruppo Mastrotto presenta la collezione SS25 a Lineapelle Milano

Gruppo Mastrotto, leader mondiale nell’industria conciaria di alta gamma, è lieto di annunciare la partecipazione alla prestigiosa fiera di settore Lineapelle Milano, dove presenterà la collezione Primavera/Estate 2025. La nuova linea pensata da Gruppo Mastrotto è una fusione sorprendente di tradizione e innovazione, che combina pelli di pieno fiore e di alta qualità incarnando contemporaneamente l’eleganza senza tempo e una creatività più audace.

La collezione si ispira alla bellezza e alla varietà della natura, con nuance che evocano sensazioni di calma, avventura ed esplorazione. Le due linee che la caratterizzano, Core e Blending, comprendono una gamma diversificata di pellami in grado di soddisfare le esigenze sia degli appassionati dai gusti più classici che gli amanti dell’innovazione. In particolare, i colori presentati per la prossima stagione sono:

· Borealis, ispirato dall’aurora boreale simbolo di un nuovo inizio e di promesse avvincenti;

· Overseas, che rappresenta la profondità e il mistero di mari lontani e senza confini;

· Gauzy, un colore diafano che evoca eleganza e luminosità;

· Hawthorn, che riprende il tono del biancospino, fiore simbolo di purezza e adattabilità.

Questa combinazione di colori vuole comunicare una fusione armoniosa tra serenità e avventura, che cattura l’essenza dell’ambiente naturale e si apre allo spirito di scoperta.

Lineapelle Milano è anche l’occasione per lanciare l’inserimento dell’articolo ABSOLUTE in Gruppo Mastrotto Express, l’innovativo servizio di pelle premium in pronta consegna che comprende più di 1.500 colori pronti per essere spediti entro 48 ore dall’ordine. ABSOLUTE – The Suede Revolution è un prodotto esclusivo con posizionamento luxury indirizzato alla calzatura e pelletteria di alta gamma, che integra nel processo produttivo il recupero della rasatura, uno scarto che si origina durante la lavorazione della pelle. Un perfetto esempio di circular economy che si concretizza in un pellame dalle caratteristiche esclusive: colori saturi e intensi, una mano morbida e un tatto setoso.

Per scoprire tutte le novità di Gruppo Mastrotto è possibile visitare lo stand situato nel Padiglione 13 (Stand R13-23 / S14-24).

In fiera sarà presentata anche l’installazione realizzata in collaborazione con Kreoo, marchio premium di arredi in marmo e complementi di design, per l’esclusiva mostra di cultura di impresa Leather Duets organizzata all’interno di Lineapelle Interiors.

L’esposizione mette in scena una sequenza di installazioni, ovvero i “duetti” che rappresentano la realizzazione di un progetto esclusivo di leather design condiviso tra aziende produttrici di pelli Made in Italy e brand di arredamento. Presso il Padiglione 24 (Stand N15-19 / T16-20) si potrà quindi ammirare la creazione realizzata da Gruppo Mastrotto e Kreoo, che mostra come il connubio tra due marchi di eccellenza nei rispettivi settori abbia dato vita a una serie di elementi d’arredo all’avanguardia nel design, mostrando una ricerca innovativa e di esplorazione verso l’eccellenza del lusso.

Gruppo Mastrotto prosegue inoltre l’impegno nella promozione della sostenibilità del settore come dimostra la sua recente adesione al Monitor for Circular Fashion, l’osservatorio di ricerca di SDA Bocconi dedicato all’approccio ESG e multi-attoriale alla circolarità nella moda. Un impegno, quello di Gruppo Mastrotto, basato sulla costante ricerca di pratiche relative alla sostenibilità non solo aziendali, ma anche dell’intera filiera.