Un pieno di novità per il progetto Pal.l.a.d.e.s.: tre appuntamenti per il commercio online e tanti laboratori con le palestre digitali

La nuova punta di diamante di imprese e PA è il web. A prenderne atto sarà il progetto PAL.L.A.D.E.S. nei prossimi appuntamenti del mese di aprile e nei Laboratori delle Palestre Digitali in programma fino a fine giugno. Il progetto, co-finanziato dal Programma Operativo Regionale POR FESR 2014-2020 della Regione Veneto, è rivolto alle PMI, ai cittadini e a tutti gli interessanti del territorio bassanese che potranno seguire gli eventi gratuitamente dalla piattaforma Zoom.

Venerdì 16 aprile alle 16.30 Tommaso Zandinella, co-founder della piattaforma BeeASAP, terrà il primo incontro del mese sul tema del commercio online. BeeASAP è una piattaforma gratuita dedicata a tutte le attività del territorio vicentino per aiutare la digitalizzazione delle imprese, intercettando le nuove esigenze di consumo. Zandinella si occuperà di sviluppare alcune tematiche, quali: il web nella fase prima e dopo il covid in Italia, l’e-commerce nei siti internet, Amazon ed e-Bay, la soluzione BeeASAP, lo sviluppo dell’impresa nel futuro e la fidelizzazione dei clienti del web.

Martedì 20 e giovedì 22 aprile alle 16.00 Fabrizio Ronca, innovatore Digitale & Creator, continuerà il percorso con un seminario, in due parti, sul Digital Marketing, spiegando ai titolari e ai dipendenti delle micro-imprese e delle PMI le varie strategie per definire e migliorare la loro presenza sui canali digitali, con l’obiettivo di migliorare la vendita online. Nello specifico, spiegherà cos’è una Digital Strategy, l’Audience & Buyer Personas, il Digital Funnel & Costumer Journey, il piano creativo di lancio, i suoi modelli e la Conversion & Sales.

Giovedì 29 aprile alle 16.30 Ilaria Pivato, Caterina Greguolo e Giulia Gabrieli, E-commerce & Marketplace Specialists di DIH Vicenza | Confartigianato Imprese Vicenza, parleranno di vendite online a portata di PMI presentando opportunità, suggerimenti e canali disponibili per avviare un’attività di vendita online, differenziati per target di pubblico ed esigenze aziendali.

A partire da fine aprile, partiranno i laboratori con l’obiettivo di fornire un aiuto pratico ai cittadini meno esperti dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione locale (regionale e comunale). I primi appuntamenti in cui verrà affrontato il tema dei ‘Servizi digitali delle PA per il cittadino’ saranno dedicati ai cittadini di Bassano del Grappa (29 aprile) e a quelli di Asiago (30 aprile), e fino a fine giugno, saranno organizzati altri 13 laboratori per i restanti comuni aderenti al progetto, per ora calendarizzati on-line per via dell’emergenza pandemica con la speranza di poterli svolgere quanto prima presso le Palestre Digitali. Luoghi d’incontro e di formazione per la digitalizzazione, le Palestre Digitali sono state allestite nei 15 comuni aderenti: Bassano del Grappa, Asiago, Cartigliano, Cassola, Marostica, Colceresa, Mussolente, Nove, Pianezze, Pove del Grappa, Romano d’Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Tezze sul Brenta e Valbrenta. È possibile richiedere maggiori informazioni in merito ai corsi, anch’essi completamente gratuiti, direttamente presso il proprio comune se tra quelli aderenti.

Per iscriversi ai prossimi appuntamenti in programma:

venerdì 16 aprile ore 16:30

Beeasap: valorizzare le attività locali nell’era Covid-19

martedì 20 e giovedì 22 aprile ore 16:00, Seminario in due parti

Digital Marketing – Crea la tua digital strategy per vendere online prima parte

Digital Marketing – Crea la tua digital strategy per vendere online seconda parte

giovedì 29 aprile ore 16:30

Vendite online a portata di PMI: opportunità e suggerimenti