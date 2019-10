Ulss8 Berica, attivato a Trissino il punto prelievi

È stato attivato un punto prelievi ematici nella sede di Trissino della Medicina di Gruppo Trissino-Castelgomberto ad ampliamento del servizio già presente nella sede di Castelgomberto.

Il servizio è garantito attualmente ai cittadini in possesso di esenzione nei giorni di mercoledì e venerdì, dalle 7.30 alle 9.30, su prenotazione gestita dai medici e collaboratori della Medicina di Gruppo.

L’attivazione del servizio è stata possibile grazie all’azione concreta dell’Azienda ULSS 8 Berica che, recependo la richiesta dei pazienti del territorio, ha fornito al Gruppo il supporto infermieristico e tecnico per l’erogazione del servizio stesso.

Il servizio permette sia una maggior comodità per il paziente e, nello stesso tempo, una maggiore tempestività e accuratezza nel controllo in particolare dei pazienti fragili, come anziani e persone affette da pluri-patologia. I referti possono essere visionati direttamente dai medici in tempo celere.

Il modello della gestione in Gruppo della Medicina di base, con supporto di collaboratore di studio e infermiere, rende molto efficacie ed efficiente la cura del paziente.

Ad appoggiare l’attivazione del servizio, il sindaco di Trissino, Davide Faccio.