Ubriaco sei volte sopra il limite e contromano: inseguito e fermato

Un uomo di 55 anni residente in provincia di Padova è stato fermato dopo un inseguimento dalla polizia stradale di Vicenza mentre procedeva contromano sullo svincolo A4 del casello di Grisignano di Zocco. L’uomo presentava un tasso alcolico di circa 3 mg/l, sei volte superiore al limite ed è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza. Gli è stata ritirata la patente e sequestrata l’auto. L’uomo alla vista degli agenti, imboccando il casello, ha invertito la marcia prendendo lo svincolo in senso contrario. E’ stato inseguito in statale 11 e fermato