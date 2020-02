Ubriaco e contromano in centro ad Arzignano di mattina

Gli agenti del Comando di Polizia Locale di Arzignano hanno fermato lunedì 17 febbario alle ore 11 un 49enne, I.C., di cittadinanza italiana e residente a San Bonifacio (Verona).

L’uomo, a bordo di un ciclomotore, stava procedendo in senso contrario lungo un tratto a senso unico di via IV Novembre ad Arzignano, mettendo così a rischio l’incolumità di passanti ed automobilisti in una strada centrale e trafficata.

Il sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore alla Sicurezza Enrico Marcigaglia: “Un nuovo plauso alla Polizia Locale, che anche in questo caso è intervenuta con efficacia, per bloccare una situazione che poteva essere molto pericolosa per la sicurezza stradale”



Al controllo è risultato privo di patentino di guida, in quanto gli era stato ritirato nel 2018 per scadenza di validità. Inoltre, alla prova dell’etilometro, è risultato in stato di alterazione da sostanze alcoliche, con un tasso alcolemico rilevato di 0,94 g/l.

Gli agenti hanno quindi provveduto a denunciarlo presso la Procura della Repubblica per guida in stato d’ebbrezza e ad elevargli una sanzione pecuniaria che verrà quantificata dalla Prefettura (andrà da un minimo di 2030 euro ad un massimo di 8136 euro). Il ciclomotore, inoltre, è stato sequestrato ai fini della confisca.