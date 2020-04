Ubriaco al volante tenta la fuga: patente ritirata e multa per le norme anti-Covid

Nella notte scorsa, nell’ambito dei controlli straordinari del

territorio una volante, transitando lungo Via Medici, notava un’auto ferma sul lato destro della carreggiata, con i fari accesi. Vista la volante, l’auto è partita velocemente con una manovra brusca e sospetta. Gli operatori della volante quindi, raggiunta l’auto, hanno controllato l’auto, condotta

da G.A., moldavo di 35 anni. L’uomo aveva l’alito vinoso, l’equilibrio precario, il ritmo del linguaggio non uniforme, difficoltà di coordinamento dei movimenti ed occhi arrossati: stava guidando in stato di ebrezza.

L’uomo, a cui è stata ritirata la patente, è stato quindi multato sia per l’infrazione che per il fatto di essere fuori casa e di aver trasgredito alle norme anti Covid.