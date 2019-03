Tubercolosi a scuola, è allarme: test per 400

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Si allarga l’allerta nell’istituto di Motta di Livenza nel trevigiano dove una maestra e un alunno italiano di 10 anni sono stati colpiti dalla tubercolosi. Dopo che 20 compagni di classe del piccolo, su 21, sono risultati positivi al primo esame preliminare, per verificare la possibile presenza di nuovi contagiati, il servizio Igiene ha deciso di sottoporre al test della tubercolosi tutti. Quindi tutti gli alunni, i docenti e i non docenti – un totale di ben 400 persone – della scuola, per prudenza, dovranno sottoporsi al test. I test inizieranno lunedì 18.