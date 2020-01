Trovata morta in casa una 70enne

Dramma in via Durando: una donna di 70 anni è stata trovata morta dall’amica che andava quotidianamente a farle compagnia. E’ stata proprio lei a lanciare l’allarme, dopo non aver visto la donna ieri pomeriggio e così ha avvertito le figlie della settantenne, che l’hanno trovata morta. Sul posto Suem e pompieri: la donna è morta per cause naturali.