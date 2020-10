Trova 35 mila euro dietro i cassetti di un vecchio comodino e li consegna ai carabinieri

Un uomo di 59 anni di Vicenza (secondo le informazioni fornite vive ai ‘limiti’ della città) che si arrabatta liberando vecchie abitazioni, ha trovato 35 mila euro contenute in tre buste, dietro i cassetti di un comodino.

L’uomo appena li ha trovati si è recato dai carabinieri per riconsegnarli. Il comodino lo aveva tenuto per sé un anno fa, quando era andato in un’abitazione per liberarla e portare ciò che trovava in discarica (per conto degli eredi). Aveva deciso di tenere il comodino che gli piaceva. I carabinieri stanno verificando se gli spetta il 10% fin da subito o se bisognerà attendere un altro anno affinché la somma gli venga consegnata.