Trentenne senza mascherina in centro: multa di 400 euro

Una donna vicentina di 30 anni residente in provincia è stata multata ieri pomeriggio in centro a Vicenza perché sprovvista di mascherina. L’episodio è successo alle 14.30 in piazza Biade. Fermata dagli agenti impegnati nel servizio di prevenzione e controllo del territorio.

Alla richiesta degli Agenti ha risposto in modo superficiale, per cui trovandosi presente in loco una pattuglia in divisa della Polizia Locale, all’interessata è stata elevata sul posto la sanzione amministrativa di €400,00 secondo le norme vigenti.