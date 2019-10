Tir si ribalta in A4: 3 km di coda per curiosi

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Questa mattina, poco dopo le 9.30, in A4 nei pressi di Vigonza (Padova) un tir che procedeva verso Trieste è uscito di strada da solo e si è ribaltato nella corsa di emergenza. L’autista è stato estratto: le sue condizioni non sono gravi. Nonostante l’incidente sia avvenuto fuori carreggiata si sono formati circa 3 chilometri di coda per curiosi. Sul posto il Suem, i Vigili del Fuoco, la Polstrada e gli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete.