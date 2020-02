Tir bloccato da ore in una via stretta del paese: intervengono i pompieri (FOTO)

H 11.20—–Strada ancora chiusa, traffico bloccato. Operazioni di sollevamento tir e rimozione ancora in corso.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO H 11 — Un tir è rimasto incastrato in una via do Gambellara e sul posto ci sono attualmente i vigili del fuoco per imbragarlo e liberarlo: il fatto sta succedendo stamattina a Gambellara, in via Cavalloni. Verso le 8.15 è giunta una chiamata alla Polizia Locale per un camion incastratosi nella via del paese: il tir, proveniente dalla Romani e con autista rumeno, era salito perchè doveva arrivare in una ditta di Selva di Motnebello. Purtroppo le indicazioni del navigatore Gps si sono rivelate errate. Incastratosi in una curva, il camion ha anche abbattuto lo spigolo di un tetto di una casa, la segnaletica stradale e delle recinzioni. Inutili i vari tentativi di farlo arretrare. Si è tentato anche di staccare il rimorchio con un trattore, ma invano. Sul posto sono giunti quindi i vigili del fuoco che stanno imbragando il camion per sollevarlo e rimetterlo in sedime, mentre una pattuglia della Polizia Locale sta regolando la viabilità. La strada infatti è chiusa per consentire le difficili manovre in corso. Non più di 20 giorni fa è successo un fatto analogo sulla stessa via, malgrado il Comune abbia apposto la segnaletica di “No gps”.