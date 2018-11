THIENE – Messi a dimora cinquanta nuovi alberi

Continua l’attenzione dell’Amministrazione Comunale al verde cittadino. Venerdì scorso ai Giardini al Bosco otto nuovi alberi sono stati messi a dimora nel corso di una piccola cerimonia che ha visto presenti, assieme al Sindaco, Giovanni Casarotto, all’Assessore ai Lavori Pubblici e Ambiente, Andrea Zorzan e al Consigliere Comunale Abramo Tognato, gli alunni delle classi terze della Scuola elementare “A. Talin”.

La bella iniziativa è stata l’occasione per sensibilizzare i giovani alunni all’importanza delle piante e della sostenibilità ambientale, con l’invito rivolto dagli amministratori agli allievi a curare i piccoli, ma importanti comportamenti quotidiani e le buone prassi domestiche, come rispettare l’ambiente, preferire mezzi di trasporto e stili di vita ecologici e differenziare sempre di più i rifiuti.

“L’impegno all’equilibrio del patrimonio arboreo di Thiene è uno degli obiettivi del Piano d’azione per l’energia sostenibile – spiega Andrea Zorzan, assessore ai Lavori Pubblici e all’Ecologia – . Per questo, nel corso di queste settimane, provvederemo a mettere a dimora altre piante in varie zone della Città, nei parchi e nelle aree sportive. In tutto saranno cinquanta nuovi alberi che aiuteranno ad ossigenare l’aria che respiriamo”.

Le prime piantumazioni sono avvenute il 21 novembre, Giornata Nazionale degli Alberi, per dare il via ad un appuntamento che l’Amministrazione Casarotto intende rendere annuale.

“Avevamo programmato queste piantumazioni – conclude Andrea Zorzan – ed è stato immediato far coincidere il tutto con il suggerimento del consigliere Tognato di proporre un’iniziativa in città per il 21 novembre, dando il via anche a Thiene a questa importante e significativa Giornata Nazionale, che ha l’obiettivo di perseguire attraverso la valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio arboreo l’attuazione del protocollo di Kyoto e le politiche di riduzione delle emissioni, il miglioramento della qualità dell’aria e la vivibilità degli insediamenti urbani, ricollegandoci ad una tradizione che in passato già esisteva nel nostro Paese”.

Intanto anche nei prossimi mesi proseguirà lo studio dello stato di salute del patrimonio arboreo cittadino ormai avviato in città già da qualche anno, nell’ottica di una politica di prevenzione e sicurezza della viabilità e di cura e promozione del verde pubblico.