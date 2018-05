THIENE – Emergenza zanzare, un’esercitazione sul campo con 100 famiglie

Si avvicina l’estate e con essa tornano le zanzare, insetti non solo fastidiosi ma, in qualche caso, raro per fortuna, anche portatori di malattie. Proprio nel 2015 a Thiene si era registrato un caso di febbre dengue ed Amministrazione Comunale ed Ulss erano intervenuti, attuando le azioni previste dal relativo protocollo sanitario regionale. A distanza di tre anni, Ulss e Amministrazione Comunale hanno ritenuto di simulare la presenza di un caso di malattia trasmessa da zanzara e di mettere a punto l’unità di crisi, alla quale partecipa anche la Protezione Civile comunale, testandola con un’esercitazione “sul campo”. Per questo, nella mattinata di sabato 26 maggio 2018, a partire dalle 9.00, cinque squadre, composte, appunto, da personale Ulss, dell’Ufficio Ecologia del Comune e del Gruppo Comunale Volontario Protezione Civile, al termine della preventiva riunione di pianificazione dell’intervento, inizieranno ad effettuare i sopralluoghi “porta a porta” nella zona di Thiene al centro della simulata presenza della malattia trasmessa dalla zanzara. Le famiglie interessate all’esercitazione sono circa un centinaio, ubicate lungo le vie Bacchiglione, Adda, Piave, Sile, Isonzo e Tagliamento, già informate dell’operazione nei giorni scorsi attraverso lettere inviate dal Comune. Ogni squadra, composte da due o tre persone ciascuna, effettuerà i sopralluoghi nei giardini delle abitazioni, verificherà la presenza di eventuali focolai che dovranno essere eliminati in collaborazione con i proprietari degli immobili e fornirà ai cittadini consigli utili, materiale illustrativo e se, necessario, retine da posizionare sulle griglie o sui bidoni di accumulo delle acque meteoriche. Contestualmente, personale dell’ULSS eseguirà il monitoraggio nelle caditoie stradali al fine di verificare la corretta esecuzione, da parte della ditta incaricata dal Comune, della disinfestazione dei pozzetti stradali. Con l’organizzazione di questa simulazione l’ufficio Ecologia Ambiente raggiungerà un duplice obiettivo: innanzitutto la possibilità di verificare le capacità della macchina organizzativa nel caso in cui si presenti un caso di contagio e, in secondo luogo, esportare con il “porta a porta” le buone pratiche da mettere in atto per limitare la proliferazione delle zanzare.

“Sono felice di questa simulazione sul campo promossa in collaborazione tra Ulss e Comune – spiega l’Assessore Andrea Zorzan – . Si tratta di un momento formativo importante, sia per la cittadinanza coinvolta, alla quale chiedo sin d’ora di dare il massimo supporto possibile accettando la visita dei volontari nelle proprie abitazioni, sia per i gruppi di volontari che, grazie a questa esercitazione, potranno testare le modalità e i tempi dell’apposito piano da attuare nel malaugurato caso si verificasse la vera emergenza. Un doveroso ringraziamento agli uffici comunali, all’Ulss e ai Volontari della Protezione Civile e ai tanti cittadini che sabato saranno protagonisti di questo momento”.

Le zanzare, pungendo, possono trasmettere malattie virali come Zika, Dengue, Chikungunya, West Nile. Come risaputo, depongono le uova in acqua stagnante e per questo semplici comportamenti e abitudini quotidiane possono aiutare a tenere sotto controllo la fastidiosa presenza delle zanzare. E’ importante, dunque, che i tombini e le zone di scolo siano trattati con prodotti larvicidi, che si eliminino i ristagni in sottovasi, grondaie, annaffiatoi, piscine gonfiabili, teli utilizzati per coprire le colture e che le cisterne per la raccolta dell’acqua piovana siano coperti con teli o chiusure ermetiche o reti antizanzara. La ditta incaricata dal Comune ogni venti giorni, a partire da maggio e fino a ottobre, compie trattamenti larvicidi su tutte le circa ottomila caditoie del territorio comunale, per un totale di undici trattamenti. Anche dodici tra parchi e aree verdi cittadine, per una superficie complessiva di oltre 57mila metri quadrati, sono oggetto di interventi specifici adulticidi, in numero di tre in questo caso, perché agiscono contro le zanzare adulte.