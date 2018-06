THIENE – C’è tempo fino al 30 giugno per visitare “L’ Albero dei Suoni”

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Ha aperto i battenti lo scorso 1° giugno nella Sala Laboratorio al Piano Ragazzi della Biblioteca Civica di Thiene la mostra “L’Albero dei Suoni”, un’iniziativa realizzata dall’Istituto Comprensivo di Thiene con le Scuole dell’Infanzia di Thiene. La mostra, infatti, offre un’esperienza che conduce nel fantastico viaggio fonologico-musicale fatto dai bambini delle scuole dell’infanzia e primarie di Thiene all’interno del progetto di continuità tra queste. L’esposizione si rivolge, in particolare, agli alunni di questa fascia d’età e alle loro famiglie, oltre che agli insegnanti e ha la finalità di creare positive opportunità di dialogo e collaborazione tra il mondo delle materne e quello delle elementari.

“La mostra – spiega l’insegnante Roberta Marin, figura strumentale per la continuità educativa e didattica tra le scuole dell’infanzia e l’Istituto Comprensivo ed ideatrice e curatrice dell’esposizione – conclude il percorso annuale di continuità educativa didattica tra le scuole dell’infanzia e primarie di Thiene. La fonte ispiratrice del progetto, iniziato già lo scorso anno scolastico, è stato il testo “L’albero alfabeto” di Lionni, dal quale siamo partiti per definire gli obiettivi del nostro progetto che vuole approfondire tematiche legate alla lingua italiana con specifici giochi fonologici, linguistici e ritmici, attraverso filastrocche, canti e danze, ed accompagnare il bambino alla scoperta della forma sonora delle parole, per aiutarlo a rafforzare la propria competenza fonologica e ad acquisire più sicurezza nella produzione verbale”.

La mostra illustra attraverso foto, pitture, disegni, cartelloni, alberi e vari personaggi tridimensionali, il percorso fonologico-musicale compiuto dai bambini dei due ordini di scuola durante il corrente anno scolastico. Tutto ciò all’insegna della “vera” continuità, ossia il saper intendere la scuola come un’esperienza continua, in cui ogni alunno trova le condizioni più favorevoli alla realizzazione di un percorso formativo completo, riconoscendo le tracce della propria crescita. La mostra è visitabile in orario di apertura della Biblioteca: il lunedì dalle 15.00 alle 19.00, dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00, il sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30.

