THIENE – Arriva il nuovo Nucleo Tutela Ordine e Decoro Urbano

Non solo varchi e telecamere: più vigili e nuovo Nucleo Tutela Ordine e Decoro Urbano. Al via il nuovo piano sicurezza deciso dall’Amministrazione Casarotto – bis. “L’attenzione dell’Amministrazione Comunale in materia di sicurezza – dichiara il Sindaco, Giovanni Casarotto – continua ed è costante, nell’ambito (vale la pena di sottolinearlo) delle nostre competenze e sempre a supporto delle Forza dell’Ordine, a cui spetta in primis il compito specifico di assicurare l’ordine, la lotta all’illegalità e la tutela della persona e dei beni dei cittadini. Per questo continueremo ad investire risorse e a promuovere progetti che coinvolgono anche i Comuni contermini ed allargati al mondo associativo ”. L’investimento 2018 riguarda sia il potenziamento delle risorse umane in forza al Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino sia l’innovazione tecnologica. Poiché il fattore umano resta imprescindibile per un’efficace e reale azione di tutela e controllo del territorio, è proprio sul fronte del Personale di Polizia Urbana che il piano registra un’importante novità, grazie alla riorganizzazione del servizio svolto dagli agenti in Città sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale e a nuove risorse di investimento pari a circa 30mila euro. Un aspetto importante nell’ambito della riorganizzazione del Personale e della destinazione mirata di risorse è stato il potenziamento del personale con nuove assunzioni. Il cuore della “riforma” riguarda la figura del “Vigile di Quartiere” che, dopo dieci anni di onorato servizio, ha richiesto ora la definizione di un nuovo profilo operativo sul territorio, più consono all’attuale contesto sociale. Con il Piano Sicurezza del 2018 il “Nucleo Agenti di Quartiere” si evolve, infatti, e diventa “Nucleo Tutela Ordine e Decoro Urbano”. E questo anche in adesione alla nuova normativa e, nello specifico, al Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, coordinato con la Legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, e in analogia a quanto già in atto in numerosi Comuni Capoluoghi di Provincia. Il “Nucleo Tutela Ordine e Decoro Urbano” è composto da sei Agenti, dei quali 4 neo-assunti ad hoc, operativi all’interno della Città; la loro azione sarà sinergica e coordinata da un responsabile, in maniera tale da potenziarne l’efficacia con una presenza omogenea e più efficace sul territorio. Gli ambiti operativi saranno concentrati in primis sulla prevenzione e contrasto di ogni condotta illecita , salvaguardando sempre la sicurezza personale dei Cittadini e degli Agenti medesimi, la salvaguardia dell’arredo urbano e delle aree verdi , la sorveglianza nelle aree scolastiche con la finalità della lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il Nucleo, dunque, vigila sul rispetto sia delle leggi dello Stato che dei Regolamenti Comunali, nonché, ovviamente, del Codice della Strada in ambito urbano (il Nucleo non è attrezzato per il controllo nelle strade di collegamento). L’attività d’ufficio del Nucleo sarà ridotta al minimo, alla pura rendicontazione dell’attività operativa sul territorio e a poco altro, proprio per assicurare presenza e servizio sul territorio. Altro versante in cui l’Amministrazione Comunale ha investito per la sicurezza è quello relativo al potenziamento tecnologico della strumentazione di controllo. La punta di diamante del piano è la recente attivazione – la notizia è dei giorni scorsi – della rete di varchi elettronici, sistema automatizzato di lettura, riconoscimento e notifica delle targhe dei veicoli per il controllo degli accessi all’interno di un anello di sensori di riconoscimento per vigilare sul flusso veicolare e in grado di indicare anche nelle ore notturne modello, forma e colore delle auto, in sinergia con i Comuni di Sarcedo, Zanè e Zugliano da parte delle Forze dell’Ordine. Per l’ultimazione del progetto anche il 2018 vedrà ulteriori investimenti del Comune di Thiene per circa 15mila euro. Non solo varchi. E’ quantificabile sui 40mila euro, infatti, la somma destinata dall’Amministrazione per incrementare con una decina di nuove telecamere di ultima generazione la rete di occhi elettronici che veglia sulla Città e che a fine 2017 contava 81 telecamere per il monitoraggio del territorio. Non poteva mancare, infine, la promozione di una sinergia con le associazioni di settore per consolidare le sinergie attivate finora e promuoverne di altre per accrescere il presidio del territorio.