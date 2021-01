Tentano di rubare in due appartamenti: bloccati due cittadini indiani

Nella serata di ieri, intorno alle 20, alla Centrale Operativa della Questura sono arrivate due segnalazioni di cittadini che riferivano, agitati, che in via Giovanni da Pedemuro) c’erano due individui che stavano tentando di rubare in casa loro.

In pochi minuti le Volanti sono giunte sul posto, ma i due malviventi si erano già allontanati, lanciandosi dal primo piano di una delle abitazioni. Gli Agenti, però, con descrizioni sommarie e estrema rapidità, li hanno intercettati in via Meschinelli, seduti su una panchina, nel tentativo di passare inosservati.

Le descrizioni, però, coincidevano ed entrambi, messi alle strette, hanno ammesso le loro responsabilità.

I due, ex atleti della disciplina della lotta indiana, (S. R., 32 anni e S.S., 31 anni), avevano con sé una bottiglia di whisky sottratta proprio dal garage di una delle vittime. Nella fuga, poi, avevano abbandonato una bici di valore rubata in un’altra casa poco prima.

Condotti negli uffici di Viale Mazzini, entrambi gli stranieri sono stat denunciati per tentato furto aggravato