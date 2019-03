Tenta di introdursi in casa per un furto: fermato dal proprietario

Ieri sera alle 23 in Via dei Laghi il proprietario di una casa ha sorpreso R.M., 36 enne della Serbia, irregolare e con numerosi precedenti contro il patrimonio, all’interno della recinzione della propria abitazione: l’uomo, con molto sangue freddo, ha chiamato subito il 113 e ha impedito all’intruso di dileguarsi fino all’arrivo degli agenti. Lo straniero è stato accompagnato in Questura e denunciato in stato di libertà.