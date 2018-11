Svuota confezioni al Pam, denunciata 65enne

Una donna vicentina di 65 anni residente in città è stata denunciata dalla Polizia di Stato di Vicenza dopo essere stata sorpresa a rubare all’interno del supermercato PAM di viale Trento.

La donna era stata notata da un’addetta alla sicurezza del supermercato mentre si aggirava tra gli scaffali, controllava i prodotti privi di dispositivo antitaccheggio e svuotava le confezioni per metterne il contenuto all’interno di una borsa. In questo modo aveva rubato diversi prodotti (Cerotti, cacao zuccerato, mostarda, un prodotto per la prostata, caramelle, fermenti lattici, prodotti contro il colesterolo, omega 3, etc…) per un totale di 100 euro.

E’ stata fermata alle casse e invitata a svuotare la borsa. E’ stata denunciata per furto aggravato