SVt, in vigore da oggi gli orari estivi

Società Vicentina Trasporti ricorda che da oggi entreranno in vigore gli orari estivi sulle linee urbane, suburbane ed extraurbane. Tali orari resteranno in vigore fino a domenica 6 settembre 2020.

Alla luce delle misure di gestione e contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e della conseguente riduzione del servizio a carattere di essenzialità, l’introduzione degli orari estivi si traduce in una maggiore offerta all’utenza rispetto a quanto garantito nella Fase Uno e fin qui nella Fase Due. Gli orari di riferimento sono consultabili sul sito aziendale www.svt.vi.it e nelle apposite tabelle.

Rimangono invariate le disposizioni di sicurezza nelle modalità di salita e discesa dagli autobus dagli ingressi indicati, nonché sono invariate le norme di comportamento a bordo dei mezzi con particolare riferimento all’utilizzo della mascherina, al mantenimento delle distanze interpersonali e dal vano conducente, all’obbligatorietà di viaggiare rivolti nello stesso senso di marcia dell’autobus nel caso si viaggi in piedi, all’utilizzo dei presidi sanitari a bordo dei mezzi per la pulizia della mani, all’occupare solo i posti a sedere indicati. Rimangono altresì invariate le disposizioni inerenti all’impossibilità di acquistare i titoli di viaggio a bordo e all’obbligo dei conducenti di verificare che il numero dei viaggiatori a bordo degli autobus sia coerente con le misure in vigore sulla gestione e contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid-19.

«L’emergenza epidemiologica ha mutato le dinamiche del servizio del trasporto pubblico locale – spiega il presidente di Svt Cristiano Eberle -. Ciò richiede alle aziende una mente aperta e una nuova flessibilità nell’organizzazione del servizio nel prossimo futuro. È una sfida che Svt è pronta a cogliere. Studenti e pendolari sono al centro del nostro servizio. Parlare di studenti e lavoratori significa parlare di famiglie. E parlare di famiglie significa parlare di comunità. Svt è al servizio dell’utenza e rispondere alle sue esigenze contribuisce al benessere della collettività. Ma questo implica un nuovo senso di responsabilità e disponibilità non solo da parte dell’azienda ma anche da parte dell’utenza».