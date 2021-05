Svt annuncia il ritorno dei controllori

Con un comunicato stampa la Società Vicentina Trasporti ha annunciato il ritorno del servizio di verifica dei titoli di viaggio a bordo degli autobus della flotta. L’andamento dei dati della pandemia e le misure straordinarie anti-covid hanno consentito alla società di riprendere ad effettuare il servizio.

Questo provvedimento deve essere considerato nel rispetto che si deve agli utenti che in un lungo frangente emergenziale hanno mantenuto comportamenti civici nei confronti di un servizio e di un’azienda pubblica. Inoltre la ripresa dei controlli a bordo è un elemento determinante nell’ottica della sicurezza, sia per i dipendenti sia per l’utenza, e contribuisce a scoraggiare azioni e comportamenti antisociali. E’ opportuno ricordare che, prima della pandemia, c’erano due azioni di controllo dei titoli di viaggio: a) controllo a vista; b) azione degli agenti del Gruppo controllo. Il primo consisteva dell’attività di verifica che l’autista poneva in essere al momento della salita a bordo degli utenti dalla porta anteriore del mezzo; la seconda abbracciava la tradizionale verifica dei controllori a bordo. Grazie a questa attività di monitoraggio il tasso di evasione all’interno del servizio di trasporto pubblico locale di Società Vicentina Trasporti prepandemia è tra i più bassi nel panorama del Veneto: 0,8% nel servizio urbano/suburbano; 2,8% nel servizio extraurbano. Il ripristino del servizio di verifica dei titoli di viaggio a bordo da parte del Gruppo di controllo è previsto nel rispetto dei protocolli anti-Covid.