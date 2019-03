Studenti salvano ragazza che vuole gettarsi sotto il treno

Due studenti universitari hanno salvato stamane intorno alle 10.30 una ragazza di 26 anni intenzionata a gettarsi sotto un treno alla stazione di Vicenza. In quel momento nella stazione vi erano molti passeggeri in attesa.

I due hanno notato che la giovane si era avvicinata pericolosamente ai binari e hanno capito che probabilmente aveva intenzione di compiere un gesto estremo. Si sono quindi avvicinati e, all’arrivo del treno Freccia Rossa in direzione Venezia sono riusciti a bloccarla in tempo.