SPECIALE ELEZIONI VICENZA – CICERO ALLA MOBILITÀ: “VIA SUBITO GLI SCANDALI DI DALLA POZZA”

Claudio Cicero sarà con ogni probabilità il nuovo assessore alla Mobilità di Vicenza. Tra scandali ed orrori della vecchia amministrazione da eliminare subito e futuri interventi importanti da progettare, per far tornare la città a vivere in maniera serena ed equilibrata la mobilità cittadina. Servizio di Luca Faietti.