Spalma cacca di cane in faccia a un ragazzino: è caccia all’anziano ‘brutale’

Bruttissima avventura per un ragazzino 13enne vicentino residente in città nel quartiere di Sant’Andrea. La madre si è recata al comando dei Carabinieri di Vicenza dopo che suo figlio, lo scorso 11 febbraio, è stato vittima di un’aggressione da parte di un anziano.

Il 13enne, nel pomeriggio di quel giorno, era uscito per portare a spasso due cagnolini in via Pizzocaro.

Ad un certo punto i due cani hanno dovuto espletare i propri bisogni. Evidentemente il ragazzino, colpevolmente, non ha raccolto le deiezioni ed ha proseguito la passeggiata in via Oppi e via Pizzuto. E’ stato però notato da un anziano, probabilmente residente in zona, che ha deciso di non fargliela passare liscia. L’uomo, di circa 70 anni, di cui non si conosce ancora l’identità, ha raccolto la cacca di cane, ha seguito il bambino e gli ha spalmato le deiezioni sul volto. Una punizione decisamente esagerata.

E’ stata sporta denuncia contro ignoti. Sono in corso indagini dei carabinieri per risalire al responsabile di tale atto e potrebbero essere utili eventuali immagini di videosorveglianza. Se individuato, l’anziano potrebbe rispondere di violenza privata, aggravata perché rivolta contro un minore.