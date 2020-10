Spaccio di eroina e marijuana: interventi in borghese in città, due ‘beccati’

Continua l’attività di controllo da parte della polizia locale contro il fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti in città, con interventi che hanno portato all’individuazione di due persone residenti in provincia che sono state sanzionate per detenzione.

Il primo caso, verificatosi a metà del mese, ha visto la determinante collaborazione di personale in abiti civili e liberi dal servizio, che hanno notato tre persone in atteggiamenti sospetti lungo via Da Palestrina, nei pressi della mura di cinta di un condominio.I due operatori, dopo essersi qualificati, hanno fermato un giovane di 20 anni sorpreso con una busta contenete 6,92 grammi di marijuana.

“Mi complimento con agli agenti per il loro operato. Hanno dimostrato abnegazione, coraggio ed estremo senso del dovere, non solo durante le ore di servizio, in cui si indossa la divisa, ma anche nel tempo libero, a prova del fatto che mai come in altri ambiti questa qualifica professionale sia una vera e propria missione di vita e non un semplice impiego – dichiara il consigliere delegato Nicolò Naclerio.

Un altro intervento si è verificato, invece, nel tardo pomeriggio di martedì 20 ottobre all’interno dei bagni della stazione SVT dove operatori in borghese della sezione N.O.S. hanno fermato un uomo di 43 anni.

In precedenza lo avevano notato assieme ad una persona all’altezza della fermata del bus di via dei Cairoli ma, mentre quest’ultima è riuscita a far perdere le proprie tracce allontanandosi in monopattino, l’uomo è stato pedinato fino ai servizi igienici della stazione SVT. Gli agenti sono riusciti e recuperare tutto lo stupefacente in suo possesso, consistente in 0,83 grammi di eroina per un valore di 60 euro.