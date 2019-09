Sottosegretari, Fracasso (PD): “Il Veneto è ben rappresentato. Buon lavoro”

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

“A nome del gruppo regionale i migliori auguri di buon lavoro ai sottosegretari, e in particolare ai tre veneti. Uomini di cui conosciamo la competenza e che conoscono il Veneto”. Così il capogruppo del PD in Consiglio regionale Stefano Fracasso saluta la nomina della quadra di viceministri e sottosegretari, tra i quali figurano anche Pier Paolo Baretta, Andrea Martella e Achille Variati.

“In questo governo il Veneto c’è ed è ben rappresentato, in ruoli importanti per la sicurezza e gli enti locali, con Achille Variati, l’economia, con Pier Paolo Baretta, la comunicazione e la Presidenza del Consiglio, con Andrea Martella. A loro e agli altri veneti del Movimento Cinque Stelle che sono al Governo va il nostro augurio di buon lavoro perché si governa insieme, con un programma comune, per il bene del Paese”