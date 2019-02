Social housing, pubblicato il bando

Il settore patrimonio, espropri e servizi abitativi ha pubblicato l’avviso per la manifestazione di interesse al convenzionamento con il Comune di Vicenza per la realizzazione di interventi di housing sociale.

Lo scopo dell’avviso è quello di effettuare una ricognizione delle manifestazioni di interesse per la realizzazione di interventi di housing sociale nel territorio comunale, così da censire quale sia l’attuale offerta degli investitori su tale tipologia edilizia, al fine dell’eventuale convenzionamento, per poter meglio calibrare le politiche abitative dell’amministrazione. Gli interventi dell’amministrazione prevedono la costruzione, l’acquisto o il recupero di abitazioni da destinare alla locazione o alla vendita in forma di alloggi sociali per far fronte alla notevole richiesta, considerato il perdurare della sfavorevole congiuntura economica. Gli alloggi sociali avranno un canone compatibile con le condizioni reddituali delle persone e delle famiglie in situazione di disagio.

Questa iniziativa affianca quelle già attuate ed in corso che prevedono l’assegnazione, con bandi specifici, di alloggi per giovani coppie come quelli ultimati in viale San Lazzaro e che a breve verranno assegnati, i programmi di recupero di alloggi ERP, l’acquisto di alloggi dal libero mercato, l’alienazione di immobili comunali. “Con questo avviso cerchiamo proposte di alloggi per le fasce deboli tra le quali il Comune si riserva la possibilità di prenderne in affitto o acquistarne il 10%” – sottolinea l’assessore alla comunità e alla famiglia Silvia Maino. Possono proporre le manifestazioni d’interesse società di gestione del risparmio (SGR) attraverso i fondi immobiliari, le imprese edilizie o loro consorzi, le cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa o loro consorzi, altri soggetti pubblici e soggetti privati no profit.

Le proposte possono essere presentate tramite pec all’indirizzo vicenza@cert.comune.vicenza.it, dal 28 gennaio 2019 ed entro il entro il 28 febbraio 2019 , indicando come oggetto “Social Housing – avviso pubblico manifestazione di interesse” e allegando una scheda per ogni intervento, comprensiva di elaborato grafico contenente le seguenti informazioni: tipologia, caratteristiche del progetto di costruzione, acquisto o recupero di abitazioni da destinare alla locazione o vendita per le finalità del social housing; tipologia e numero stimato delle unità abitative previste dal progetto; stima dei tempi di esecuzione dell’intervento (cronoprogramma).