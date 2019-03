Si masturba davanti a una donna e ai poliziotti: denunciato 28enne

Passaggio Allende di Vicenza a luci rosse ieri sera intorno alle 21.

La strada pedonale, fra via Adenauer e viale Verona è stata scena di un’esibizione da parte di A.K.I., 28enne nigeriano.

A quell’ora una residente del luogo, vicentina di 49 anni, stava passeggiando lungo la via con il proprio cane quando si è imbattuta sul giovane africano richiedente asilo e con precedenti, intento a fare la pipì sulla pubblica via.

La donna l’ha ripreso per come si stava comportando ed il 28enne ha reagito prima rivolgendosi a lei e poi avvicinandosi e masturbandosi. La 49enne ha così estratto una bomboletta di spray al peperoncino tentando di spruzzarglielo addosso, senza troppa efficacia. Il giovane ha reagito dando in escandescenze ed urlandole: “Puttana! Vaffanculo! Ti taglio la testa! Ti ammazzo!” e una lunga serie di “fuck you!”.

A quel punto è sopraggiunta un’altra donna con il cane e assieme hanno chiamato la polizia. Gli agenti delle volanti, giunti sul posto, hanno separato il 28enne dal gruppetto portandolo verso viale Verona, ma il giovane ha continuato ad inveire, questa volta contro gli agenti, arrivando ad estrarre nuovamente il pene ed iniziando a masturbarsi in segno di scherno. E’ stato portato in questura e denunciato per atti osceni (gli sarà comminata una multa da 5 a 30 mila euro). La donna ha presentato querela per le minacce di morte ricevute.

A.K.I. è un richiedente asilo. Ha presentato domanda a Padova o scorso anno ed ha già collezionato una serie di reati contro la persona e il patrimonio (percosse, tentato furto, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, furto in abitazione.