Serpente semina il panico: era scappato dalla teca del vicino di casa

Un serpente gironzolava ieri nel giardino di una casa a Schio in via Ca’ Bottara: la segnalazione è arrivata da una donna residente nella vita, che appena l’ha avvistato ha avvisato i vigili del fuoco locale. Mentre il rettile veniva catturato, si è fatto un vicino di casa che ha indicato il serpente come di sua proprietà: si è quindi scoperto che il serpente era riuscito a fuggire dalla teca e a far perdere le proprie tracce, andando nel giardino della vicina.