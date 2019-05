Selfie sul pontile, cade in mare e muore a Jesolo

E’ scivolato in acqua mentre si stava facendo un selfie con la moglie ed è morto annegato. Così è morto ieri sera, intorno alle 21, un turista tedesco di 46 anni a Jesolo. L’uomo, come racconta Il Gazzettino, era in vacanza e stava scattando un selfie su un pontile quando ha perso l’equilibrio ed è caduto in acqua. Il mare mosso non gli ha dato scampo, nonostante i tentativi disperati di soccorso di moglie e di un’amica lì nei pressi, Il corpo del 46enne è stato trovato poco più tardi sulla spiaggia.