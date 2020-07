Secondo test negativo per il sindaco di Noventa, Mattia Veronese

Il sindaco di Noventa Vicentina, Mattia Veronese, uscirà dall’isolamento domiciliare domani in virtù del secondo tampone, negativo, effettuato a seguito della sua partecipazione alla cena nella quale era presente, fra gli ospiti l’imprenditore colpito da covid ed ora in terapia intensiva a Vicenza. Lo annuncia lo stesso sindaco sulla propria pagina Facebook, allegando il bollettino settimanale dell’Ulss 8 Berica sulla situazione epidemiologica covid.

“Colgo l’occasione per informarVi – scrive- che il sottoscritto si è sottoposto al secondo tampone questo mercoledì, 8 luglio, con risultato NEGATIVO (come quello precedente, fatto giovedì scorso, 2 luglio, sempre con risultato NEGATIVO). Come da indicazioni dell’Ulss (e seguendo in modo corretto la procedura) dal 2 luglio pomeriggio mi sono sottoposto a quarantena che si conclude oggi, venerdì 10 luglio. Da domani torno pienamente operativo!

Preciso inoltre che non ci sono persone contagiate nel nostro Comune. L’Area Berica (ma per quel che mi risulta, anche la bassa padovana e il basso veronese) pur con alcuni casi registrati di covid la settimana scorsa (5 casi, non noventani), non è mai stata considerata zona rossa. L’attenzione nelle diverse situazioni di aggregazione sociale e comportamenti idonei per tutelare la nostra e altrui salute sono elementi importanti che vanno ricordati, ma la vita delle nostre comunità non può essere condizionata dalla paura. Le varie attività sociali ed economiche devono riprendere e tornare gradualmente alla normalità. Attenzione sì, panico no!”