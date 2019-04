Code e disagi in mattinata per un incidente avvenuto questa notte alle 3.30 tra tre camion, con uno che è uscito di strada, lungo l’A4 direzione Venezia all’altezza di Arino. Ferito un conducente, sul posto vigili del fuoco e autogru con la polizia stradale. 7 km di coda ancora in mattinata, con pesanti ripercussioni anche in A13.