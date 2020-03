Scontro in Postumia fra tre mezzi: tre feriti, traffico in tilt

Incidente alle 14 circa in via Postumia a Bolzano Vicentino. Il conducente di un’autovettura Nissan Qashqai, B.D. di anni 39 anni di Vicenza, che procedeva con direzione Vicenza, per cause ancora in fase di accertamento, ha invaso la corsia di marcia opposta andando a scontrarsi con una Citroen, condotta da V.M. di anni 30 di Vicenza che finiva la marcia contro il guardarail. Un’autoMercedes, che seguiva la Citroen, è riuscita ad evitare il contatto con la Nissan portandosi nella corsia opposta, rimanendo nella carreggiata ed evitando altri automobilisti.

La Nissan, continuando la marcia, è andata a scontrarsi frontalmente con un autocarro Fiat Ducato condotto da M.Z. di anni 46 di Vicenza.

I conducenti della Nissan, della Citroen e dell’autocarro sono stati trasportati all’Ospedale Civile di Vicenza in codice di media gravita.

E’ intervenuta sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco di Vicenza, Sicurezza Ambiente per la pulizia della strada e per i rilievi e la viabilità del traffico due pattuglie del Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino del distaccamento di Sandrigo.

La circolazione del traffico alle ore 16.00 risulta ancora rallentata.