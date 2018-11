SCHIO – Una nuova strada per il complesso di Porta Venezia

E’ stata ufficialmente inaugurata nei giorni scorsi la nuova strada che collega via Fogazzaro a via Venezia e sancisce di fatto il “via libera” all’apertura del complesso di Porta Venezia che dopo anni esce dalla fase di crisi ed è ora pronto per essere abitato e vissuto.

Alla presenza del Sindaco Valter Orsi, del direttore territoriale del triveneto di UBI Banca, Ugo Resconi e dell’Amministratore del complesso, Tiziano Brazzale, sono state illustrate le caratteristiche e le prospettive di questo nuovo polo cittadino destinato a ospitare residenze e attività direzionali e commerciali, con una qualità delle finiture e cura dei dettagli che ne fanno un prodotto appetibile sul mercato.

“Abbiamo contrastato il possibile degrado di quest’area e le sue passate traversie, ” ha dichiarato il sindaco Orsi “e oggi parliamo di rilancio e di opportunità, per un luogo che si trova nel cuore cittadino, al suo ingresso ed è accogliente e funzionale”.

Anche il direttore Resconi si è detto soddisfatto per il rapporto di collaborazione che si è instaurato con l’Amministrazione Comunale e con gli attori del territorio, non esclusi i fornitori di materiali e servizi che nello svolgersi del cantiere sono stati scelti in loco, favorendo un’economia circolare con ricadute positive dirette.

L’edificio è realizzato a blocchi, 72 unità complessive, 8 per blocco, in classe energetica B, dotato di due piani di parcheggi interrati, attici prestigiosi, anche a pianta circolare con ampia vista sui monti e altre unità abitative a metrature e altezze variabili.

Sul sito www.portaveneziaschio.it è possibile vedere in anteprima le proposte con le planimetrie, di tutti gli spazi a disposizione. Mentre per gli appartamenti si punta alla vendita, gli spazi commerciali e direzionali sono proposti anche in affitto. Ogni sabato mattina, dalle 9.30 alle 12.30, all’interno del complesso sarà funzionante un ufficio informazioni e vendita.