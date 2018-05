SCHIO – Schio in bici: una città a due ruote

Anche per la Primavera 2018 la bicicletta torna a essere protagonista della stagione in cui si è più disposti ad abbandonare la pigrizia e uscire. E pedalare. Per chi ne è sprovvisto o ha deciso di passare a un modello che in caso di bisogno possa dare un aiuto per fare meno fatica, il Comune mette a disposizione la somma di 10.000 euro per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita. Questo orientamento è sostenuto dagli obiettivi previsti nel Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e nel Piano di Azione per la tutela ed il risanamento dell’atmosfera. Inoltre ben si colloca nel percorso partecipativo promosso da Amministrazione Comunale e Azienda ULSS n. 7 nell’ambito del progetto “Guadagnare Salute” in cui sono state progettate alcune azioni per incentivare l’uso della bicicletta. Un territorio non sempre pianeggiante, potrebbe scoraggiare molte persone che per età o difficoltà motorie finiscono per scegliere mezzi più inquinanti per spostarsi anche su brevi distanze. Ecco quindi che la bicicletta a pedalata assistita potrebbe rivelarsi una ottima alternativa sia per il miglioramento della salute individuale, sia per quello della qualità dell’aria. Potranno fare richiesta i cittadini residenti a Schio, per un contributo pari al massimo a 100,00 euro, corrispondenti al 10% del costo sostenuto che non dovrà superare i 2000,00 euro Iva compresa. Ogni persona non potrà avere più di un contributo. Non ci sono limiti per la scelta del rivenditore, ma il Comune stipulerà con i rivenditori disponibili, un accordo per uno sconto del 10% sul prezzo di listino. I contributi saranno disponibili fino a esaurimento del fondo. Tornano inoltre i concorsi per gli studenti delle scuole superiori di Schio e per quanti in città, residenti o meno, ci vengano per lavoro. Per il terzo anno consecutivo, dunque, studenti e cittadini sono invitati a usare la bicicletta nel percorso casa scuola e casa – lavoro e viceversa . L’iniziativa ha avuto nelle scorse edizioni centinaia di adesioni. Per gli studenti il periodo previsto è dal 4 aprile al 18 maggio. Per i lavoratori invece il periodo va dal 2 maggio al 3 agosto. Si tratterà di garantire un numero minimo di giorni pedalati, come indicato nel regolamento disponibile, con la scheda di iscrizione, sul sito www.schioinbici.it. Entro la rispettiva scadenza studenti e lavoratori dovranno consegnare la scheda dei giorni pedalati, un’autocertificazione, sui trasferimenti compiuti in bicicletta. Ogni iscritto al concorso partecipa a un’estrazione a premi, messi a disposizione da un nutrito numero di sponsor, se utilizza la bicicletta almeno 25 giorni, per al lavoro. Per gli studenti il minimo di giorni pedalati è calcolato in base alla distanza da un minimo di 2 a un massimo di 10 giorni. “Sono tutte azioni coerenti con la politica ambientale di questa amministrazione” dichiara Anna Donà assessore all’ambiente “e che con molti altri tasselli punta la sua efficacia anche garantendone la continuità. La diffusione dei mezzi elettrici, a partire dalle biciclette per arrivare alle auto, è un segnale tangibile che testimonia una sensibilità in estensione tra i cittadini che quindi va senz’altro incoraggiata”.