SCHIO – Progetti…in erba per 200 bambini

Domani alle 9.30, al Teatro Astra di Schio si svolgerà la 3a seconda edizione di ” Progetti in erba”- Veneto, premio che ha come finalità sperimentare tecniche e principi di base del project management nelle scuole primarie. Quest’anno approdano in finale 200 bambini : 6 classi della Scuola Maddalena di Canossa di Schio e 3 classi dell’Istituto comprensivo di Povolaro-Dueville.

L’evento, organizzato dal Project Management Institute è patrocinato dal Comune di Schio.

“I ragazzi che studiano oggi faranno un lavoro che non è stato ancora inventato : per questo crediamo nell’importanza del metodo e noi del PMI crediamo che questo progetto sia fondamentale per lo sviluppo delle 4 C: pensiero Creativo – pensiero Critico – Collaborazione – Comunicazione come competenze per i ragazzi del 21° secolo. “