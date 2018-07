SCHIO – Musica a tutto volume nella piazza “vietata”: multato 19enne

Ieri sera alle ore 19:25 è stata applicata per la prima volta l’ordinanza che blinda piazza Falcone Borsellino: da ieri è vietato infatti per tutto il periodo estivo l’uso di bicchieri e bottiglie in vetro nonché la musica se non quella dei locali presenti in piazza. In particolare è stato sanzionato con una multa di 50 euro un 19enne residente a Santorso di origini magrebine, poichè “diffondeva musica ad alto volume mediante cassa acustica blue tooth collegata ad uno smartphone, senza autorizzazione del Comune”. Il ragazzo si è giustificato dicendo di non essere a conoscenza dell’ordinanza. Il provvedimento si è reso necessario dopo che lo stesso Consorzio di Polizia Locale è stato più volte costretto a intervenire in relazione a fatti di rissa, aggressioni, lesioni personali e danneggiamenti. Il divieto si protrarrà fino al 31 ottobre 2018. Per i trasgressori è prevista una sanzione di 50 euro.