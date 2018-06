SCHIO – La città in festa per il Patrono

Arriva regalando un bel “ponte”, tanto per cominciare, la Festa del Patrono 2018 e con un carico di eventi e occasioni in parte ricorrenti e in parte unici, dispiegandosi per l’intero fine settimana e offrendo gusti per ogni palato. A proposito di gusto: il tema del concorso a tema per la 4^ edizione della Fabbrica del Giardino sarà proprio il Gourmet. Gli allestimenti si potranno ammirare nell’area della Fabbrica Alta. Ma facciamo un passo indietro e iniziamo all’alba del 29 giugno, San Pietro. Alle 8.00 infatti la piazza Rossi antistante il Duomo sveglierà la città con il canto Wachet auf, ruft uns sankt Peter ovvero, tradotto: Svejeve, San Piero ne ciama. Coincidenza vuole che siano anche 200 anni che esiste il Complesso strumentale Città di Schio che non mancherà di far sentire la sua “voce”. E poi Mostre di pittura, la 42^ Sareo in Arte, il mercatino dei lavori fatti a mano, gli aperitivi con concerto nel centro città e perfino un pic nic dedicato al santo cittadino. Per l’occasione i musei cittadini saranno aperti fino a sera, prima della conclusione con i fuochi d’artificio.

Si godrà lo spettacolo anche Alessandro Rossi, dall’alto del suo monumento che proprio il 29 giugno sarà restituito agli scledensi, con livrea ripulita e lucidata, giusto in tempo per partecipare alla festa.