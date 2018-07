SCHIO – Accoltella un 43enne di Longare in centro: arrestato marocchino 20enne

Non si ferma l’attività di controllo realizzata attraverso ricorrenti servizi coordinati da parte della Compagnia Carabinieri di Schio e della Polizia Locale “Altovicentino” nelle zone più critiche dal punto di vista della sicurezza pubblica. Nella notte tra sabato e domenica scorsi, infatti, sono stati impiegati complessivamente 16 tra militari e agenti con diverse pattuglie e baricentro operativo scledense. Compagnia Carabinieri e Polizia Locale di Schio hanno coordinato le proprie articolazioni nell’attività di prevenzione nei confronti dei reati in genere per aumentare contemporaneamente il senso di sicurezza e l’eventuale repressione di comportamenti antisociali.

Sabato sera, in piazza Falcone Borsellino, gli agenti sono intervenuti a seguito di un accoltellamento, scaturito per futili motivi, tra due uomini, arrestando in flagranza di reato per lesioni aggravate e porto abusivo d’arma, Alouani Othmane, 20enne marocchino già conosciuto alle forze dell’ordine. Il magrebino aveva aggredito, con coltello di medie dimensioni, D.L. 43enne di Longare, ma domiciliato a Schio. Alla vittima, medicata presso l’ospedale “Alto Vicentino” di Santorso per “ferita frontale e profonda ferita da taglio palmo mano destro” è stata rilasciata una prognosi di 30 giorni salvo complicazioni. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Schio fino a questa mattina, in cui la magistratura berica ha convalidato la misura precautelare. Il magrebino, è stato condannato a 8 mesi, pena sospesa con immediata liberazione.