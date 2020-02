Schio, assegnate 20 borse di studio

Giovedì 13 febbraio si è svolta, presso la sala Consiliare del Comune di Schio, alla presenza del sindaco Valter Orsi, del Presidente del Consiglio Sergio Secondin e dell’assessore all’istruzione Katia De Munari la cerimonia di consegna di 20 borse di studio comunali ad altrettanti studenti meritevoli.

In particolare: 13 borse di studio da € 250,00 sono state consegnate a studenti iscritti nell’anno scolastico 2019/2020 al primo anno di una scuola secondaria di 2° grado e altre 7 borse di studio da € 500,00 a studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea.

Per l’assegnazione, si è tenuto conto sia del “merito scolastico” che del valore “ISEE”.

“Siate orgogliosi del risultato raggiunto, per voi e per le vostre famiglie” ha detto Katia De Munari.

“Le borse di studio sono un segno di riconoscimento al valore della formazione e all’impegno dimostrato dai ragazzi” ha concluso il sindaco Valter Orsi.