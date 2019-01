SCHIO – Arrivano le fioriere antiterrorismo

Dai primi giorni di gennaio in occasione del mercato settimanale sono stati posizionate per la prima volta le nuove fioriere rimuovibili “Sbam” con funzione di protezione sia per l’area mercatale che per le prossime manifestazioni cittadine. La misura è stata realizzata a seguito di una disposizione prefettizia conseguente all’esigenza di proteggere con adeguate barriere antiterrorismo i luoghi affollati per mercati e manifestazioni, ritenuti potenziali obiettivi terroristici. Nel caso del mercato di Schio, considerando le caratteristiche dell’area oggetto di chiusura, vi erano varie necessità di cui tenere conto: garantire la necessaria sicurezza al mercato cittadino di Schio da accessi veicolari pericolosi (antiterrorismo) ma consentire nel contempo l’accesso/uscita dall’area degli operatori mercatali sia di eventuali mezzi di soccorso (ambulanza, VV.F., ecc.) movimentazione agevole dei dispositivi di protezione a fine mercato per la riapertura al transito delle strade interessate dalla chiusura

Anche nel caso di manifestazioni in centro storico, l’area non poteva essere protetta con dispositivi fissi, perciò si è scelto di collocare dispositivi mobili che non comportassero eccessive spese nella movimentazione, (come nel caso dei “new jersey” in calcestruzzo utilizzati in precedenza), optando quindi verso una tipologia di fioriera con funzioni di contrasto nei confronti di potenziali veicoli in ingresso,che nel contempo svolgesse anche la funzione di arredo urbano. La fioriera “Sbam”, curata e realizzata all’interno del Servizio Viabilità comunale, è caratterizzata da una struttura portante più solida delle normali fioriere, ed è predisposta per un carico utile di 600 Kg. È dotata di ruote pivottanti che ne permettono, nonostante il peso considerevole, l’agevole spostamento a mano da parte di due operatori ad inizio/fine mercato e/o manifestazione, nonché di un sistema di gambe telescopiche estensibili che ne garantisce l’inamovibilità una volta messa in posizione e la conseguente funzione antintrusione. Le fioriere sono inoltre dotate di un innesto per la segnaletica stradale, per cui non risultano più necessarie transenne di chiusura con segnali nei punti di posizionamento delle stesse. Sono infine presenti due maniglie che oltre alla movimentazione manuale ne consentono il sollevamento e la trasportabilità a pieno carico per l’utilizzo in eventuali manifestazioni fuori dal centro città. Una volta terminato il mercato o la manifestazione le fioriere in oggetto vengono riposizionate in aree dedicate in cui ritornano a svolgere la funzione di arredo urbano.

Le fioriere ( 30 in totale) sono state posizionate ai varchi delle aree del centro storico interessate dal mercato o dalle manifestazioni, in accordo e con la collaborazione del Consorzio di Polizia Locale Altovicentino. Vista la trasportabilità, queste potranno essere utilizzate anche in occasione di eventi straordinari in aree esterne al centro storico, ad esempio in occasione di concerti presso l’area spettacoli Campagnola. L’importo economico della realizzazione di tali fioriere è stato di complessivi 85.000 euro.