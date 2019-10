Schianto tra camion e furgoncino: un morto

Un uomo è morto in un incidente stradale a Chioggia (Venezia) in località Isola Verde lungo la statale ‘Romea’. Il sinistro ha visto coinvolti un piccolo furgoncino e un camion: deceduto l’autista del mezzo più leggero. I pompieri arrivati dal locale distaccamento e da Mestre con l’autogru hanno messo in sicurezza i mezzi finiti fuori strada a ridosso del canale ed estratto l’autista del mezzo più piccolo, un Fiat Doblo rovesciato. Purtroppo nonostante i soccorsi il personale medico del Suem 118 ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo. Illeso l’autista del mezzo pesante. Sono ora in corso le operazioni di recupero dei mezzi e del carico del camion: grandi bobine di carta perse durante il sinistro. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso. ANSA